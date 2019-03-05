Культура

Совершенно новая по дизайну экспозиция «Культура и искусство древнего Пскова» открылась в музее-заповеднике

Сегодня, 5 марта, в Пскове состоялось открытие совершенно новой по своему дизайну экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выставка проходит в главном здании Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7.

Экспозиция смонтирована в трех больших залах, ранее использовавшихся для временных выставочных проектов. Здесь представлены интереснейшие предметы как из давно знакомых псковичам и гостям города экспозиций: «Псковская икона XV-XVIII вв.»; «Художественное серебро XVI-XX вв.»; «1100-летний Псков в истории России», так и экспонаты, которые редко покидают свое постоянное место хранения.

В первом зале наряду с материалами, иллюстрирующими длительный процесс формирования Пскова, как самого грандиозного фортификационного укрепления северо-запада Руси, дополнят древнейшие предметы декоративно-прикладного искусства. Впервые показаны археологические находки из коллекции музея – от символов религиозного культа эпохи неолита, предметов этапа формирования древнерусской культуры и становления государства, до традиционных элементов убранства православного храма. Археологические находки с территорий Пскова и пригородов расскажут об эпохе раннего средневековья и дохристианской культуре северных территорий славянского мира, об особенностях языческого мировоззрения, религиозных обрядах, семейном и бытовом устройстве жизни северных славян.

Псковский музей хранит одну из лучших коллекций псковской иконописи XVI века, иконы этого времени составляют большую часть экспозиции. По соседству с иконописными памятниками XV-XVIII века посетители могут рассмотреть удивительные по красоте и изяществу произведения ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII века, пожалованные московскими царями за заслуги в знак милости.