Культура

Александр Голышев назвал очень значимым событием открытие экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Открытие экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» - значимое событие в дни, когда Псковский музей-заповедник переживает непростой период. Об этом заявил советник губернатора Александр Голышев на открытии выставки во вторник. Он выразил благодарность сотрудникам музея за возможность жителям города посетить данную экспозицию.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, заместитель председателя областного комитета по культуре Владимир Куприн поблагодарил коллектив музея за то, что в период реставрационных работ выставка все же состоялась, пожелал сотрудникам музея мужества и единения.

«Экспозиция удалась, такого объема реставрационных работ и перемещения таких объемов фондовых коллекций в Пскове еще не было», - заявил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков. Он также отметил, что в этом месяце это не последняя экспозиция, будет открыта еще одна в Приказных палатах.

В ходе открытия выставки было отмечено, что экспозиция удалась благодаря финансированию в рамках областной программы, а также программе «Доступная среда».

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева выразила надежду, что крупные перемены приведут к успешному развитию музея, и выставки будут происходить чаще. «Сегодняшняя выставка - это премьера. Каждая такая экспозиция - результат плодотворной работы сотрудников музея»,- заключила она.