Культура

21 марта в Великих Луках покажут балет «Лебединое озеро»

Ярким событием в Год театра и юбилейный год для Великолукского драматического театра станет выступление 21 марта в 18.30 на сцене театра Великих Лук артистов имперского русского балета под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды. В этот день состоится самая известная классическая балетная постановка «Лебединое озеро» великого русского композитора П.И. Чайковского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.



Напомним, что Великолукский драматический театр уже имеет успешный опыт сотрудничества с имперским русским балетом. В прошлом году на сцене театра впервые состоялись две балетные постановки под бессмертную музыку «Шехеразады» Римского-Корсакова и «Болеро» Равеля, которые произвели неизгладимые впечатления на зрителей Великих Лук.

