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Культура

Масленичные гуляния, концерты и конкурсы пройдут в Пскове и Изборске

06.03.2019 14:05|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области проводится серия мероприятий, посвященных Масленице. В частности, традиционные сжигания чучела Масленицы, праздничные хороводы и конкурсы пройдут в Пскове и Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по культуре.

7 марта в 18.00 в Пскове состоится молодежная масленичная вечерка (Псковский областной центр народного творчества, ул. Некрасова, 10). Гостей ждут традиционные для Псковской земли песни и хороводы.

9 марта в Изборске пройдут масленичные гуляния «Встречай весну в Изборске!». В программе: концерт, хороводы, конкурсы, угощение и многое другое.

В «Нескучном садике» состоится праздничная концертная программа с участием народного коллектива ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, ансамбля русской песни «Очелье» и гостей из Сетомаа.

В Доме купца Шведова (музейный квартал) участников гуляний ждут игры и хороводы «Масленица весне помогает, зиму провожает!» со студентами псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. В доме купца Белянина подготовлена программа «Масляная везуха» с призами для посетителей музейных экспозиций.

Гостей изборского праздника также ждут «Королевское угощение народа сето», конкурс для любителей изборских блинов «Счастливый блин», масленичное меню в кафе. Начало гуляний — в 13.00, сжигание чучела Масленицы — в 15.00.

В Пскове масленичные народные гуляния пройдут 10 марта на Октябрьской площади и в Детском парке; начало в 13.00. В программе: праздничные интерактивы, хороводы и конкурсы, выступления заслуженного коллектива народного творчества России – Псковского русского народного хора, ансамбля цыганской песни «Черные глаза», ансамбля «Лада», а также фаер-шоу от театра огня «Бор Хейм». В 16.00 состоится традиционное сжигание чучела Масленицы.


Кроме того, 10 марта в сквере у Дома офицеров (ул. Комдива Кирсанова, 5) в 12.00 состоится театрализованное представление «Масленица – честная, да проказница большая!». В программе праздника интерактив от Деда Мороза, выступления артистов и творческих коллективов Дома офицеров, угощение и розыгрыши, сжигание чучела Масленицы.

Теги: #масленица
Источник: Псковская Лента Новостей
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