Культура

На вебинар о жизни «ссылочного невольника» приглашают всех желающих московский Институт русского языка и псковское «Михайловское»

Завтра, 7 марта, на портале «Образование на русском» состоится презентация Пушкинских проектов, которые будут претворять в жизнь совместно Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» (Пушкиногорский район Псковской области). Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эти проекты разработаны к 220-летию со дня рождения поэта.

В online-подключении, которое стартует в 16.00, примут участие как сотрудники института - ректор Маргарита Русецкая, проректор по инновационной деятельности Марина Яскевич и руководитель Пушкинских проектов Эльмира Афанасьева, так и музейщики «Михайловского» - директор заповедника Георгий Василевич и старший научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» Юлия Узенёва.

После собственно презентации, которая, как планируется, займёт около получаса, в сети начнут вебинар «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». А.С. Пушкин в Михайловском». О жизни «ссылочного невольника» (так сам Пушкин называет себя в письме Казначееву из Одессы, в мае 1824 года) слушателям расскажет Юлия Узенёва - сотрудник Пушкинского Заповедника, кандидат исторических наук, автор более двадцати публикаций в научных и научно-популярных изданиях. Участники вебинара узнают о том, какую роль в жизни и творчестве поэта сыграло скромное псковское поместье, познакомятся с некоторыми музейными экспонатами, пройдут с виртуальной экскурсией по Пушкиногорью.

Для того чтобы посетить этот и последующие бесплатные вебинары на портале «Образование на русском» необходимо зарегистрироваться на электронном ресурсе, заполнив все поля, в том числе и графу с вопросом «Откуда вы узнали про сайт?». Для подключения к вебинару потом нужно будет войти в свой аккаунт на портале, пройти в раздел вебинаров, выбрать нужный и записаться на него. Входить на мероприятие нужно в качестве гостя, указав при этом полностью свои имя, отчество и фамилию.

Вебинары из цикла «А.С. Пушкин и феномен русской классики» проходят на портале «Образование на русском» по четвергам, в 16.00. В качестве лекторов на них приглашены ведущие литературоведы и лингвисты России и зарубежья, работники музеев, деятели культуры и искусства. Как пояснили в музее-заповеднике, четыре из тех встреч, что уже запланированы на сегодняшний день, подготовлены сотрудниками «Михайловского».

Напомним, что творческие и деловые связи музея и учебно-научного заведения налажены уже давно. Так, в частности, в институте не раз проходили экспозиции из фондов Пушкинского Заповедника — выставки иллюстраций Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину», «Портреты писателей» Николая Предеина (2017) и так далее. А специалисты из Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, например, в нынешнем феврале, в канун Дня памяти Пушкина, провели в «Михайловском» ряд лекций и мастер-классов, вход на которые был свободным для всех, кто интересуется историей культуры в целом и русской литературы в частности.