Культура

НПЦ работает над проектом границ территорий памятников истории и культуры города Опочки

Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области уже более двух месяцев ведет работу по созданию проектов границ территорий объектов культурного наследия с целью последующего создания крупного проекта границ исторического поселения г. Опочка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в НПЦ, 5 марта руководителем и сотрудниками Научно-производственного центра была осуществлена рабочая поездка в город Опочку для знакомства с представителями администрации города и сотрудниками и руководством Опочецкого краеведческого музея.

Как отметили в НПЦ, установление границ территорий памятников истории и культуры, в том числе выявленных, осуществляется в целях документального обеспечения формирования Государственного реестра недвижимого культурного наследия в части внесения информации о границах земельных участков, имеющих особое историко-культурное значение, а также в целях регулирования градостроительной деятельности в области охраны культурного наследия, в том числе: межевания, определения режимов содержания и использования территорий памятников истории и культуры.

Территорией объекта культурного наследия считается согласно законодательству особо охраняемый земельный участок, исторически и функционально связанный с недвижимым памятником и являющийся его неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Установление исторических границ территории памятников необходимо для сохранения их в принадлежащих им аутентичных пространствах.

Второй этап работы заключается в определении границ исторического поселения. Историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

Для ведения эффективной и результативной работы необходимо сотрудничество с очень многими учреждениями, подчеркнули в НПЦ.

«Сведения и материалы, связанные с историей города, ее памятников и особенно почитаемых местах, безусловно, находятся в руках местного краеведческого общества и сотрудников Опочецкого музея. Пообщавшись и представив круг интересующих нас вопросов, мы получили исчерпывающие ответы и договорились о дальнейшем плодотворном и тесном сотрудничестве», - рассказали в Научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.

Сотрудники Научно-производственного центра по результатам фотофиксации и натурного обследования 96 памятников города Опочки, которые ведутся уже более 2 месяцев, столкнулись с проблемой фактического отсутствия некоторых объектов. Зачастую, дело было связано с путаницей в адресах и последующим определением точного местоположения объектов благодаря помощи сотрудников администрации города. «Однако в этой истории есть крайне печальные страницы, связанные с тем, что памятник к настоящему моменту утрачен. Как правило, эта участь коснулась деревянных жилых домов, некогда поставленных на охрану. В настоящий момент на их месте осталось только пепелище и остатки фундаментов», - отметили в НПЦ.

Научно-производственный центр продолжает вести активную проектную и исследовательскую деятельность: завершаются работы по составлению исторической записки по градостроительной истории Опочки, создан общий историко-культурный опорный план города на основе имеющихся графических источников, проведена архивная работа, получены результаты натурных обследований по всем объектам города и материалы фотофиксации.

Научно-производственный центр благодарит сотрудников Опочецкого краеведческого и администрацию района за содействие.