Культура

Центр народного творчества приглашает псковичей на Масленичную вечерку

7 марта в 18.00 областной Центр народного творчества приглашает всех любителей фольклора на Масленичную вечерку, участниками которой станут фольклорные ансамбли города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, вечерка будет посвящена знакомству с традиционными масленичными гуляньями и забавами, бытовавшими на Псковщине. Также с гостями разучат народные игры и масленичные песни, хороводы и танцы.

Гости и участники соберут чучело Масленицы, которое по традиции должно сжигаться по завершении праздничной недели. В славянской мифологии этот атрибутный персонаж олицетворял уходящую зиму, а заливистый смех, громкий крик и повальное веселье, присутствующие во всех обрядах, расценивались как защитные свойства.

Масленица идет, а с ней народные игры и обрядовые песни, хороводы и танцы. Все это будет происходить на Масленичной вечерке.