Культура

Персональная выставка мастера Надежды Макухи «Вышитые истории» открылась в администрации Псковской области

В преддверии весеннего женского праздника Центр народного творчества представил часть экспозиции мастера современного декоративно-прикладного искусства Надежды Макухи на территории администрации Псковской области (ул. Некрасова, 23). \

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, на выставке «Вышитые истории» представлено 23 работы мастера. Среди них иконы, панно, пейзажи, сюжетные картины, цветы, птицы, животные. Фантазия, авторская изобретательность в использовании материала, делают вышивки Надежды Макухи самодостаточными художественными произведениями.

Вышивание картин − особый вид искусства, близкий к живописи. Подобно художнику-живописцу мастер дарит нам радость общения с прекрасным, поскольку вышитая картина впечатляет не меньше, чем созданная красками и кистью. С детства мастерица любила рисовать, вязать, вышивать крестом и гладью. В 1985 году она окончила курсы по вышивке гладью на швейной машинке. Начинала вышивать с простейших узоров на кофточках, шарфах и других вещах.

Более 30 лет творит свои живописные полотна Н. Макуха на обыкновенной швейной машине «Чайка-7», виртуозно владея искусством художественной вышивки. Надежда Макуха – обладатель почетного звания «Душа земли псковской», удостоена звания «Мастер современного декоративно-прикладного искусства Псковской области», участник всероссийских выставок-конкурсов «Вышитая картина» и всероссийских экспозиций декоративно-прикладного искусства. Работы мастерицы не просто светлы и красивы, они дарят тепло рук и души их автора, её жизнеутверждающую энергетику, удивительно добрый и светлый взгляд на мир, душевную искренность и чистоту.