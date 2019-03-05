Конференция «Долгий путь к Аввакуму» состоится в псковском Центре народного творчества 9 марта

9 марта в 10.00 в Псковском областном центре народного творчества (ул. Некрасова, 10) состоится конференция, посвященная празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
В программе конференции:
- 10.00 - регистрация участников. Посещение экспозиции «Псковские художественные ремесла»
- 10.30 - открытие конференции. Приветственное слово председателя российского совета древлеправославной Поморской церкви Владимира Шамарина.
- 10.45 - доклады на темы: «Роль протопопа Аввакума в отечественной литературе и в истории России» (доцент института философии человека РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат философских наук К.Я. Кожурин) - «Роль протопопа Аввакума в формировании духовных центров старообрядчества» (председатель Новгородской старообрядческой общины А.А. Безгодов)
- 11.45 - открытие фотовыставки «Староверие на Севере, традиции и современность», презентация альбома «Староверческий край Усть-Цильма» сборника «Международный старообрядческий форум 2018 года» — председатель культурно-паломнического центра имени протопопа Аввакума М.Б. Пашинин. Заключительное слово председателя российского совета древлеправославной Поморской церкви Владимира Шамарина.
- 12.00 - перерыв.
- 12.20 - выступление хора древлеправославной Поморской церкви.
Организаторами конференции являются старообрядческая Поморская община города Пскова, древлеправославная Поморская церковь, культуро-паломнический центр имени протопопа Аввакума при содействии Псковского областного центра народного творчества.
Подробная информация по тел. 8/8112/ 75-24-45 – Вячеслав Рахман.