Культура

В Пыталовском районе 8 марта танцоры из Псковской области и Латвии устроят «Праздник танца»

В Пыталовском районе 8 марта состоится 7-й фестиваль детского и молодежного хореографического творчества «Праздник танца - 2019». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области. Мероприятие пройдет в поселке Белорусском, в Доме культуры.

В фестивале примут участие 18 коллективов (189 детей) из учреждений Пыталовского, Красногородского, Пушкиногорского, Островского районов и приграничных районов Латвии (Красава, Балтинава и Балви).

Цели и задачи фестиваля: развитие детского и молодежного хореографического творчества; обмен опытом между участниками фестиваля; пропаганда танцевального искусства и организация культурного досуга населения района.

Учредитель фестиваля - администрация Пыталовского района. Организатор - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пыталовское досуговое объединение».