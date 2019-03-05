Культура

8 марта в Пушкинском Заповеднике приняли более 2,5 тысяч туристов

Предложением свободно посетить выставки в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 8 марта, воспользовались многие гости Святогорья. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозиции, развернутые в Научно культурном центре музея, в рамках акции в честь Международного женского дня, инициированной Министерством культуры Российской Федерации, посетители Пушкинского Заповедника получили 1231 бесплатный билет.

Всего же в мемориальных музеях-усадьбах в этот праздничный день побывало 2566 человек, около трети из них - дети и подростки.

Большим спросом пользуется у туристов и фольклорная программа «Не житье, а Масленица», которую музейщики «играют» на типологическом «мельничном подворье» в музейном комплексе в деревне Бугрово. Так, только сегодня по заявкам здесь планируют принять порядка восьмидесяти человек - как в составе организованных групп, так и из числа индивидуальных посетителей.

Напомним, что масленичные «гуляния» в музее-заповеднике «Михайловское» запланированы до 10 марта включительно. Далее, вплоть до пасхальной недели любители фольклора смогут посетить в Бугрово обрядовое действо, реконструирующее псковские крестьянские традиции «закликания весны».