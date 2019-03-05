Культура

Псковичи могут стать участниками Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

Жители Псковской области могут стать участниками Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.

Как сообщает Областной центр народного творчества, Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов будет проводиться в период с 2019 по 2024 годы по разным номинациям.

Учредители фестиваля-конкурса: правительство Российской Федерации, министерство культуры Российской Федерации.

Организаторами выступают Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, органы управления культурой и Дома (Центры) народного творчества субъектов Российской Федерации.

Более подробная информация о фестивале-конкурсе на сайте ГРДНТ: http://www.rusfolk.ru/fest/4861/