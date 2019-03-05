Культура

В кинозалах киносети Псковской области выберут лучшую отечественную анимационную программу

В кинозалах региональной киносети выберут лучшую отечественную анимационную программу. Псковская региональная киносеть покажет отечественные мультфильмы в рамках работы XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пункте кинопроката Театрально-концертной дирекции.

В программу вошли работы профессионалов и студентов-мультипликаторов.

С 13 по 17 марта текущего года зрителей примут восемь кинозалов: Дно (МБУК «ДРКЦ»), Опочка (МБУК ОРЦК), Порхов (МБУК Порховский музей), Невель (МБУК «Культура и Досуг»), Пушкинские Горы (МБУК «Культурно-досуговый центр»), Остров (ДК «Юбилейный»), Новосокольники (ДК имени Воровского), Печоры (МБУК «Печорский районный центр культуры).

В пункте кинопроката отметили, что запланирован показ 6 мультпрограмм, рассчитанных на детей разного возраста. Для каждой возрастной категории (0+, 6+, 12+) кинозалы покажут по 2 блока из 6 -7 коротких мультфильмов. Продолжительность одного блока - комфортные для ребёнка 50 минут.

«Большинство из героев короткометражных мультфильмов хорошо известны детям - Белка и стрелка, Джинглики, Смешарики и другие. Если ребенок видит уже знакомых ему героев - ему намного легче адаптироваться к большому залу с множеством рядов и огромным экраном! Отличный повод для совсем маленьких зрителей и их родителей посетить кинотеатр впервые», - добавили в киноотделе.

С программой можно ознакомиться в кассах районных кинозалов областной киносети, а также в их группах в социальных сетях.