Культура

В Пушкинских Горах пройдет 3-й зональный этап областного фестиваля «Мы из будущего»

В поселке Пушкинские Горы состоится 3-й зональный этап областного фестиваля «Мы из будущего». Мероприятие начнется 16 марта в 12.00 в Культурно-досуговом центре (улица Садовая, 1). Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в комитете по культуре Псковской области.

Источник: государственный комитет по культуре Псковской области

Более 250 детей из 8 районов области пройдут конкурсный отбор. Участники из Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Красногородского, Опочецкого, Локнянского, Себежского и Усвятского районов продемонстрируют свое мастерство в разных жанрах. Заключительный этап фестиваля пройдет 24 марта.

Источник: государственный комитет по культуре Псковской области

Напомним, фестиваль «Мы из будущего» - фестиваль творческой самореализации детей, проживающих как в деревнях, поселках, так и городах Псковской области. Это мероприятие дает возможность талантливым детям выйти на большую творческую площадку и показать свои способности, открыть для себя новые горизонты в искусстве. Многие участники фестиваля «Мы из будущего» принимают участие на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

Организатор областного фестиваля «Мы из будущего» - Псковский областной центр народного творчества при поддержке государственного комитета по культуре Псковской области.