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Культура

I международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдет в Изборске

12.03.2019 10:42|ПсковКомментариев: 0

19-20 марта в государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск» и в его филиале «Музей истории города Печоры» пройдет I международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое». Об этом сообщается на сайте музея.

Конференция приурочена к 150-летию со дня рождения преподобного Симеона  (Желнина), святого Псково-Печерского (1869-1960), 275-летию со дня рождения русского историка, коллекционера российских древностей и храмостроителя Алексея Мусина-Пушкина (1744-1817), 95-летию со дня рождения архитектора-реставратора Михаила Семенова (1929-1996), Году детского туризма в рамках десятилетия детства в России и международному десятилетию сближения культур под эгидой ООН.

Основные темы конференции: история сельских храмов; вклад сельских храмов в культурную жизнь и развитие региона; роль сельских храмов в воспитании детства и юношества; увековечивание памяти об архитектурно-духовных центрах сельской местности; культурные и правовые аспекты существования сельских храмов; сельские храмы как объекты религиозного, событийного и культурного туризма.

Более подробную информацию можно узнать на сайте музея. 

Теги: #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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