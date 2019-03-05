Культура

Выставка «Прекрасны вы, брега Тавриды..» откроется в музее-заповеднике «Михайловское» 17 марта

Выставка «Прекрасны вы, брега Тавриды..» откроется в музее-заповеднике «Михайловское» 17 марта. Об этом сообщается на сайте музея.

Выставка представляет серию работ молодого художника Анастасии Жуниной, посвященную видам Крымского полуострова. Экспозицию составили живописные и графические произведения, созданные в ходе летней практики студентов второго курса Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Серия этюдов художницы решена в мажорном ключе. Яркий колорит работ, пропитанных солнцем, построен на сочетании чистых, локальных цветов. В них – отзвуки наследия целого ряда художественных направлений искусства последней трети XIX – первой половины ХХ веков, среди которых – импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм. Изобразительный ряд, составивший экспозицию, интересен и как натурные впечатления, и как поиск своего пути в искусстве.

Выставка будет работать в Научно-культурном центре, с 9 до 17 часов, выходные- понедельник, вторник; вход бесплатный.