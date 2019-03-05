Культура

Несколько «псковских вопросов» намерены обсудить сегодня в Госдуме

Сегодня, 12 марта, в Государственной Думе состоится заседание комитета по культуре, речь на котором пойдет о культурно-познавательном туризме как двигателе социального и экономического развития регионов. Как сообщает «Парламентская газета», заседание намечено в преддверии выездного мероприятия комитета, приуроченного к 220-летию со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. Это мероприятие - круглый стол, одной из главных тем которого станет развитие культурно-познавательного туризма в России - проведут в Псковской области, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в мае.

«Другая, не менее важная тема, в обсуждении которой примут участие парламентарии и члены Экспертного Совета при комитете по культуре во время выездного заседания - роль поэта в истории российской литературы, истории и всего Русского мира», - сообщает газета. Издание приводит слова главы думского комитета Елены Ямпольской: «Ни советская школа, когда классиков приколачивали гвоздями - и над доской, и в детском сознании, ни дореволюционная система образования, на мой взгляд, не могут служить образцами того, как надо преподавать Пушкина. Его всегда пытались уместить в рамки некой идеологии, растащить на цитаты». По мнению Ямпольской, «Пушкин выбивается из любой схемы, это - вечное движение, и беспрерывная духовная эволюция…»

Кроме того, на заседании планируется обсудить подготовку парламентских слушаний по проекту закона «О культуре», которые состоятся 22 марта в Госдуме. Проведение таких слушаний руководитель комитета отметила как его сверхзадачу.

«Также парламентарии рассмотрят поправки к закону «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в части приватизации объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии), внесенные Псковским областным собранием депутатов. В своей инициативе псковские законодатели предлагают дать инвесторам право за свой счет разрабатывать проекты реставрации памятников, если эти документы не были подготовлены уполномоченными органами за три года с момента включения здания в реестр объектов культурного наследия», - добавляет издание.