Культура

17 марта Пушкинскому заповеднику исполняется 97 лет

17 марта Пушкинскому заповеднику исполняется 97 лет. В связи с этим запланирована праздничная программа. Об этом сообщается на сайте заповедника.

В праздничной программе — премьера кукольного спектакля «Три сказки» музейного кукольного театра «Петрушкина баловня», который покажут 16 марта в 16.00 в Доме мельника в деревне Бугрово. Входной билет: взрослый билет – 200 рублей, детский билет (до 16 лет) – 100 рублей.

17 марта в 12.00 в выставочном зале музея-усадьбы А. С. Пушкина «Михайловское» (бывшее льнохранилище) состоится поэтическая программа «В далекий северный уезд». Поэтическая программа, посвященная 220-летию А. С. Пушкина и 195-летию приезда в ссылку в Михайловское, приурочена к всемирному дню поэзии. Программа рассказывает об истории «далекого северного уезда», как о месте, повлиявшем на творчество А. С. Пушкина, а также об отношении через «призму времен» к памяти и поэтическому наследию поэта. В программе прозвучат стихи Пушкина, Маяковского, Есенина и других поэтов. Вход свободный.

Праздничный концерт состоится 17 марта в 16.00 в Большом зале Научно-культурного центра. В программе концерта прозвучат романсы композиторов Глинки, Шереметьева, Алябьева на стихи Пушкина.

Исполнители: Марина Мариненко, Михаил Гаврилов, Валерия Дунюшкина.

Вход свободный.

Более подробную информацию можно узнать на сайте музея.