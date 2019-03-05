Культура

На сольный концерт лауреата Всероссийских фестивалей авторской песни приглашают псковичей

23 марта в 16.30 в Малом зале Городского культурного центра (пл.Победы, 1) состоится концерт автора-исполнителя Лидии Чебоксаровой.

Лидия Чебоксарова - российская певица, автор песен, театровед. Играет на 6-струнной гитаре. Профессионально занимается авторской песней, которую исполняет с 1986 года.

Лауреат Третьего Всесоюзного фестиваля авторской песни в Киеве (1990) в составе ансамбля «Арбатская шпана», обладатель Гран-при «Петербургского аккорда-98», а также «Грушинского фестиваля» (1996) в номинации исполнитель, член жюри региональных и всероссийских фестивалей авторской песни.

Участница проекта «Песни нашего века» с 1999 года. Актриса мюзикла «Норд-Ост» (2001). С 2004 года продюсер проекта «15 песен». Выступает в дуэте с гитаристом и аранжировщиком Евгением Быковым, в дуэте с Дмитрием Богдановым, а также с сольными концертными программами. Обладает обширным репертуаром (бардовская классика, песни советских композиторов, романсы, современная авторская песня).

С 2012 года участник и руководитель концертной версии мюзикла Алексея Иващенко и Георгия Васильева «Норд-Ост».

На концерте в Пскове прозвучат старые и новые песни Лидии о любви, о дружбе, молодости, о стране.

Стоимость билетов - 300 рублей. Билеты продаются в кассе ГКЦ перед концертом.

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