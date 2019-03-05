Культура

Популярные артисты театра и кино покажут в псковском Доме офицеров комедию «Блеф по-французски»

30 марта Дом офицеров приглашает псковичей на комедию «Блеф по-французски» с участием популярных артистов театра и кино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров, увлекательный сюжет повествует о французском молодом и не очень востребованном художнике, который со своей любовницей и, по закону жанра, манекенщицей пытается провести аферу и женить его на дочке богатого бизнесмена, чтобы нажиться на этом браке. Но обстоятельства складываются таким образом, что в жизни незадачливого художника появляется наивная и милая горничная. Все идет вверх дном, план разваливается и главному герою, в лучших традициях комедии положений, приходится выпутываться, попадая в разные комические ситуации.

Получиться ли у героя как следует «блефануть», выйдет или он из всех комичных ситуаций сухим из воды, найдет ли настоящую любовь? Об этом зрители смогут узнать, посмотрев искрометную комедию «Блеф по-французски». Захватывающая динамика и стилистика всего происходящего никого не оставит равнодушным. Спектакль смотрится на одном дыхании и будет интересен как взрослым, так и молодежи.

В постановке играют заслуженная артистка России Людмила Шевель, Анна Лутцева, Валерий Аверьянов, Айказ Саркисян, Елена Лопаткина, Анна Райкова, Екатерина Шевель, Екатерина Юхно, Константин Рябков, Андрей Петров.

Билеты уже в продаже. Можно приобрести на официальном сайте Дома офицеров.

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