Культура

Юлия Пересильд сыграла Анну Каренину в мини-фильме

34-летняя актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд получила роль героини Льва Толстого Анны Карениной в новом мини-фильме «Темная как ночь. Каренина - 2019». Как сообщает Кино Mail.ru, помимо Пересильд, в короткометражной картине снялись Максим Суханов, Матвей Лыков, Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Горевой («Папа, сдохни»), Артем Немов («У ангела ангина»).

Лента снята на песню Бориса Гребенщикова «Темный как ночь» из альбома группы «Аквариум» «Время N», выпущенного в 2018 году. Сюжет разворачивается в мрачной современной Москве. Создатели фильма показали, что стало бы с Анной и Алексеем Карениными и Алексеем Вронским в наше время.

Сценарий ленты по мотивам произведения Льва Толстого «Анна Каренина» написал Александр Цыпкин («Нежность»), режиссером выступила Радда Новикова, известная работой над сериалами «Интерны», «Два отца и два сына» и «Секретарша».

Премьера фильма пройдет в Москве 19 марта.