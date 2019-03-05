Культура

Центр народного творчества презентует электронный фотоальбом «Люди псковские. История и традиции»

Электронный фотоальбом «Люди псковские. История и традиции» - это собрание любительских фотоснимков, сделанных в псковской глубинке. В него входят фотографии из архивов культурно-досуговых учреждений области и личных коллекций деревенских жителей.

Открытый и общедоступный фотоархив охватывает почти полтора века псковской истории. Парадные портреты и бытовые фото, сельские будни и праздники, достопримечательности и фотографии повседневной жизни дают возможность познакомиться с жизнью псковичей во всех ее проявлениях. Об этом сообщается на сайте «Наследие земли Псковской».

Фотоархив позволяет увидеть конкретную эпоху или отследить, как менялись со временем быт, одежда, архитектура, культурные традиции. На сегодняшний день фотоальбом насчитывает более 1200 фотографий, предоставленных жителями из 22 районов Псковской области.

21 марта в Центре народного творчества состоится презентация электронного фотоальбома «Люди псковские. История и традиции» для директоров культурно-досуговых учреждений в рамках проведения школы современного управления.