Культура

15 марта начнет работу выставка к 90-летию со дня рождения псковского архитектора Михаила Семенова

15 марта в 15.00 в фойе 2-го этажа в главном здании музея откроется выставка к 90-летию со дня рождения Михаила Семенова (1929-1996). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

15 марта исполняется 90 лет со дня рождения Михаила Семенова, псковского архитектора-реставратора, художника, мастера фотографии. Цель выставки - показать разносторонние интересы и дарования этого замечательного человека, оставившего заметный след в истории Псковского края.

Выставку к юбилею мастера назвали «Сохраняя связь времен». На ней будут представлены материалы из семейного архива Михаила Семенова, его рабочий инвентарь, фотографии памятников, которым он вернул жизнь, творческие работы, а также предметы русского народного быта из коллекции, которую он собирал многие годы. Для нового поколения реставраторов Михаил Семенов был прежде всего учителем, у которого хотелось учиться.

40 лет проработал Михаил Семенов в Псковской специальной научно-реставрационной производственной мастерской. Список его реставрационных работ открывает Успенская церковь XV века в селе Мелетове. Почти 18 лет жизни отдано реставрации крепости Псково-Печерского монастыря и монастырских храмов. Много времени провёл архитектор на берегу Чудского озера, где велась реставрация замечательной церкви Святой Троицы в селе Доможирка Гдовского района. В числе лучших реставраторов страны Михаил Иванович работал в Красноярском крае на строительстве музея «Сибирская ссылка В.И. Ленина в с. Шушенское». Среди объектов, которыми он занимался были церковь Покрова от Торга, Власьевская башня, южная стена Довмонтова города. Михаил Иванович был членом Союза архитекторов, заслуженным работником культуры России. В 1995 году ему была присуждена государственная стипендия «За выдающийся вклад в дело реставрации памятников».