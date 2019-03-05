Культура

Праздничная программа пройдет 17 марта в усадьбе Римского-Корсакова в Плюсском районе

К 175-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова 17 марта в 12.00 в усадьбе Любенск в Плюсском районе пройдут праздничные мероприятия. Об этом Псковский музей-заповедник сообщил на официальной странице в Instagram.

В рамках празднования памятной даты 17 марта в усадьбе пройдет концерт, где прозвучит музыка великого русского композитора. Концерт с названием «К юбилею русских гениев» специально к этому дню подготовил Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

По его окончании организованы экскурсии по усадебным домам и паркам в Вечаше и Любенске.

Автор 15 разных и самобытных опер, 3 симфоний, ряда симфонических сочинений разных жанров, камерной и хоровой (в том числе духовной) музыки, Римский-Корсаков прочно укоренен в сознании многих как хрестоматийный композитор-классик.