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Культура

Праздничная программа пройдет 17 марта в усадьбе Римского-Корсакова в Плюсском районе

14.03.2019 09:45|ПсковКомментариев: 0

К 175-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова 17 марта в 12.00 в усадьбе Любенск в Плюсском районе пройдут праздничные мероприятия. Об этом Псковский музей-заповедник сообщил на официальной странице в Instagram.

В рамках празднования памятной даты 17 марта в усадьбе пройдет концерт, где прозвучит музыка великого русского композитора. Концерт с названием «К юбилею русских гениев» специально к этому дню подготовил Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

По его окончании организованы экскурсии по усадебным домам и паркам в Вечаше и Любенске.

Автор 15 разных и самобытных опер, 3 симфоний, ряда симфонических сочинений разных жанров, камерной и хоровой (в том числе духовной) музыки, Римский-Корсаков прочно укоренен в сознании многих как хрестоматийный композитор-классик.

Теги: #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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