Культура

Рокеры из Петербурга и Москвы сняли серию видеороликов в поддержку фестиваля «Добрый рок»

На сайте планета.ру продолжается сбор средств на проведение в Пскове летнего гала-концерта фестиваля «Добрый рок».

В поддержку кампании группы-постоянные участники фестиваля записали видеоролики, в которых выражают поддержку «Доброму року» и обращаются к псковичам с просьбой принять посильное участие в проекте.

Добавим, на сегодня сборы составляют 40400 рублей, фестиваль поддержали 75 человек. Сумма взноса может варьироваться от 100 рублей и выше. До окончания кампании осталось 39 дней.

Для реализации проекта требуется около 600000 руб. Вместе с тем, как отмечают организаторы, проект на «Планете» будет успешным, если будет собрано 312000 рублей - после этого появиться возможность продолжить сбор еще на пару месяцев. В заявленную сумму входят расходы по установке и монтажу одной сценической площадки с бэкстейджем, ее техническим обеспечением светом и звуком, частичная компенсация проезда, питания и проживания группам-участникам.

Для этого проекта подготовлено множество оригинальных и необычных лотов: это и подарки от партнеров, и диски от групп-участников, и сувениры с символикой фестиваля.

Кроме того, в ближайшее время состоится ряд концертов в российских городах в поддержку псковскому «Доброму року». В частности, 16 марта в смоленском клубе А1 пройдет концерт «Добрый рок жив», в котором примут участие команды из разных городов России и ближнего зарубежья: TRiJET (Гагарин ), ВЕНА (Смоленск), М.Т.М. (Минск), «Мертвые осы» (Великий Новгород)

Напомним, благотворительный фестиваль «Добрый рок» проводится в Пскове с 2012 года. В каждом сезоне с сентября по май проводится по девять отборочных концертов, в каждом из которых принимают участие по три молодые рок-группы. Участники приезжают из самых разных городов России, а в последние несколько лет также из Эстонии, Латвии, Беларуси и Финляндии.

Лучшие принимают участие в двухдневном гала-концерте, который проводится летом в Финском парке на набережной Псковы. Послушать музыку и принять участие в добром деле может любой житель города, многие слушатели приезжают с других городов России и ближнего зарубежья. Все средства от концертов и продажи сувениров идут на благотворительные цели.

Группа фестиваля в ВК https://vk.com/dobro_rock