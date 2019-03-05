Культура

Реставрационные работы на объектах Псковского музея близятся к завершению

В настоящее время на башнях Плоской и Высокой, входящих в подпроект «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)» завершены работы по реставрации каменной кладки боевых ходов, ведутся работы по устройству шатров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

В Высокой башне продолжаются работы по устройству ярусов по балкам из бревен с настилом из деревянных плах, а также внутренних деревянных лестниц с последующей обработкой специальными составами, а в Плоской - ремонт бутовой кладки стен.

На Варламовской башне продолжаются работы по ремонту бутовой кладки стен, подготовлено основание для монтажа стеклянного фрагмента докомпоновки башни. Совсем скоро перед нами предстанет новый облик сооружения, в котором аутентичная историческая каменная часть будет представлена в огранке из современных конструкций. Башню можно будет рассмотреть и изнутри - частью экспозиции будет основание башни - уникальная форма, созданная самой природой, выявленная в процессе реставрации.

Долгое время велись тщательные и трудоемкие работы по созданию деревянных шатров в мастерских поморских плотников, ремонту каменных конструкций за защитными тентами. И вот уже совсем скоро наступит долгожданный момент, когда мы сможем увидеть результат преображения Варлаамовского угла. Буквально каждый день можно наблюдать установку шатра Высокой башни. Внутри также ведется установка заготовленных ранее элементов - перекрытий, лестниц.

Все три башни после завершения ремонтно-реставрационных работ будут доступны для посетителей. Все желающие смогут подняться и из бойниц увидеть чудесный пейзаж города и реки Великой. Сейчас увидеть историческую часть города можно только со смотровой площадки Власьевской башни.

На завершающей стадии находятся и работы на подпроекте «Двор Постникова». В процессе ремонта фундаментов было установлено, что, помимо основного входа в здание «Мешок 1» со двора, существовал еще один, со стороны улицы Леона Поземского, ведущий в подклет.

Инициатива по сохранению истории памятника и дополнению проекта была поддержана всеми участниками реализации, в том числе и всемирным банком, и вход будет воссоздан.

Активно производятся работы по устройству полов из лещадного покрытия, печей, слуховых окон и приборов отопления. Внутри здания осуществляется покрытие всех очищенных поверхностей каменной кладки составом, являющимся современным аналогом известково-цемяночной обмазки с последующей покраской известковой побелкой.

Буквально каждый день вид зданий меняется снаружи и изнутри. Если обновленный экстерьер палат Постникова можно увидеть уже сейчас, гуляя вдоль реки Псковы, то восстановленные интерьеры, уже практически готовые, но еще не занятые оборудованием, представлены на фото.

Напомним, что подпроекты реализуются в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик - ОАО «Ренессанс - Реставрация» (г. Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры.