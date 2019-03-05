Культура

Литературно-художественная программа «Поэзия мужества» пройдет 21 марта в доме ветеранов и инвалидов Опочки

Выездная литературно-художественная программа «Поэзия мужества» пройдет 21 марта в доме ветеранов и инвалидов города Опочка в рамках совместной программы «Есть память обо мне». Встреча пройдет в день празднования Всемирного дня поэзии. Тема приурочена к 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда и 75-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистской оккупации. Об этом сообщается на сайте Пушкинского заповедника.

В Пушкинском Заповеднике Всемирный день поэзии отмечается уже много лет. Форма мероприятий и их тема ежегодно меняются, но неизменным остается поэтическое звучание слова. Программа «Поэзия мужества» - дань уважения и признательности тем, кто отстоял нашу землю в страшной войне. Кто шел к победе долгих четыре года, теряя близких и родных, но находя силы жить, свершая невозможное.

В программе мероприятия - стихи советских поэтов,песни о великой отечественной войне и песни победы, показ фрагментов из киноархива Пушкинского Заповедника «Минувшее проходит предо мною» о восстановлении заповедника.