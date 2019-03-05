Культура

В музее-усадьбе Римского-Корсакова 17 марта откроется выставка «Путешествие в мир оперы»

В Мемориальном музее-усадьбе 17 марта откроется выставка «Путешествие в мир оперы», где будут представлены около 40 экспонатов из научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. Это художественные работы, выполненные на бумаге в различных техниках: эскизы костюмов и декораций к операм «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок», «Садко» и «Псковитянка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» проводит целый цикл мероприятий, посвященных 175-летию Н. А. Римского-Корсакова под общим названием «Русский гений», которые начнутся 20 марта с открытия памятной выставки. Здесь будут представлены предметы, принадлежавшие Римскому-Корсакову и его семье, ныне ставшие экспонатами трех мемориальных музеев композитора.

Один из них из фондов псковского музея. Это клавир (переложение для пения с фортепиано) первого издания оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (издан в 1906 году в Лейпциге издательской фирмой М. П. Беляева). Клавир предваряют два весьма интересных текста: «Замечания к постановке и исполнению» самого Римского-Корсакова и «Замечания к тексту» В.Бельского, многолетнего соратника и автора либретто четырех опер композитора. Николай Андреевич преподнес это издание в дар Максимилиану Штейнбергу, своему талантливому ученику и будущему мужу дочери Надежды, с авторским автографом: «Дорогому Максимилиану Оссеевичу Штейнбергу на память. Н Р-К 24 Ноября 1906.».

Также посетители смогут увидеть семейную икону «Спас Вседержитель» из коллекции «Мемориальные предметы» Государственного дома-музея Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине и одну из дирижерских палочек композитора, хранящаяся в фондах Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

В этот же вечер в 19.00 состоится общедоступный концерт-приношение. Выступят Архиерейский хор Тихвинской епархии под управлением регента Дмитрия Жуйкова и ансамбль ручных колокольчиков «Перезвоны» под руководством Ольги Железниковой.

22 марта в Исаакиевском соборе прозвучит духовная музыка композитора и его учеников в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Владимира Беглецова. Прозвучат произведения Н. Римского-Корсакова, М. Балакирева, П. Чайковского, М. Мусоргского. Начало в 19:00. Возрастная категория 6+