Культура

Каждую картину Репина на выставке в Третьяковке подключат к сигнализации

Каждая картина на выставке Ильи Репина в Третьяковке подключена к индивидуальной сигнализации, около здания, где проходит выставка, будут дежурить вооруженные сотрудники Росгвардии, сообщила журналистам директор галереи Зельфира Трегулова. Об этом пишет «Интерфакс».

«Раньше на временных выставках в Третьяковской галерее существовало два рубежа безопасности. Необходим был третий рубеж - индивидуальная сигнализация, которая подведена к каждому полотну на выставке», - сказала Трегулова журналистам на превью выставки Ильи Репина.

Она также сообщила, что на выставке «постоянно будет находиться вооруженный сотрудник Росгвардии».

«Машина с двумя вооруженными сотрудниками Росгвардии будет постоянно находиться перед зданием галереи на Крымском Валу, не говоря уже о сотрудниках Росгвардии, которые будут дежурить на входе и выходе из здания Третьяковской галереи на Крымском валу», - добавила директор галереи.

По ее словам, также увеличено число музейных смотрителей в залах и представителей собственной службы музейной безопасности.

Ретроспектива Репина станет самым масштабным выставочным проектом Третьяковской галереи в этом году. В экспозиции представлено более 300 живописных и графических работ. Их предоставили 28 музеев России и зарубежья и 7 частных собраний.