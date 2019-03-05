Культура

В Центральном Доме литераторов в Москве прошел вечер, посвященный фестивалю «Словенское поле»

12 марта в Москве, в Центральном Доме литераторов, прошел поэтический вечер «Фестиваль “Словенское поле” собирает друзей», на котором состоялась презентация поэтического сборника «Словенское поле 2018» и был анонсирован фестиваль «Словенское поле – 2019».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза писателей России, вечер собрал участников фестиваля «Словенское поле» разных лет – поэтов Пскова, Санкт-Петербурга, Смоленска, Москвы и Московской области. В начале мероприятия был показан видеоролик, рассказывающий об истории фестиваля с момента его основания, его целях, конкурсах, проводимых в рамках фестиваля.

С приветственным словом к участникам встречи обратился председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. Он обратил внимание на важность мероприятия, ежегодно проводимого Псковским региональным отделением Союза писателей России, как для Псковского региона, так и для литературного сообщества России в целом.

Конкурсанты и члены жюри поделились воспоминаниями и впечатлениями о встречах в Изборске и Пскове, звучали стихи и песни.