Культура

Центр народного творчества презентует новый проект - электронный фотоальбом «Люди псковские. История и традиции»

21 марта в Центре народного творчества состоится презентация электронного фотоальбома «Люди псковские. История и традиции» для директоров культурно-досуговых учреждений в рамках проведения Школы современного управления. Электронный альбом уже размещен на сайте Центра народного творчества. Это собрание любительских фотоснимков, сделанных в псковской глубинке. В него входят фотографии из архивов культурно-досуговых учреждений области и личных коллекций деревенских жителей, сообщается в официальной группе в соцсетях Псковского областного центра народного творчества.

Открытый и общедоступный фотоархив охватывает почти полтора века псковской истории. Парадные портреты и бытовые фото, сельские будни и праздники, достопримечательности и фотографии повседневной жизни дают возможность познакомиться с жизнью псковичей во всех ее проявлениях.

Фотоархив позволяет увидеть конкретную эпоху или отследить, как менялись со временем быт, одежда, архитектура, культурные традиции. На сегодняшний день фотоальбом насчитывает более 1200 фотографий, предоставленных жителями из 22 районов Псковской области.

Посмотреть фотографии можно здесь.