Культура

Смотр на подтверждение звания «народный» и «образцовый» коллективы пройдет в Пушкинских Горах

16 марта в Пушкиногорском культурно-досуговом центре состоится смотр концертных программ на подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив», сообщается в официальной группе в соцсетях Псковского областного центра народного творчества.

Свои творческие отчеты продемонстрируют три самодеятельных коллектива из Пушкиногорского района: хор русской песни - руководитель Мария Федорова, танцевально-акробатический ансамбль «Вдохновение» - руководитель Татьяна Кузнецова, фольклорный ансамбль «Рябинушка» - руководитель Светлана Петрова.

В тот же день, 16 марта в Васильевском сельском Доме культуры претендует на присуждение звания «Народный самодеятельный коллектив» драматический коллектив «Позитив» под руководством Тамары Ильиной.

Напомним, что коллектив, претендующий на звание «Народный самодеятельный коллектив», должен быть участником конкурсов народного творчества разного масштаба, обладать самобытностью и высоким мастерством, постоянно пополнять репертуар, выявлять и поддерживать таланты и дарования.

Организатором просмотра выступает Псковский областной центр народного творчества, который реализует разнообразные культурные проекты, привлекая для участия в них данные творческие коллективы.

Вход на мероприятия свободный, приглашаются все желающие.