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Культура

Выставка работ Олега Цветкова «В поисках Жар-птицы» открывается в Пскове

15.03.2019 11:44|ПсковКомментариев: 0

15 марта в выставочном зале Детской художественной школы г. Пскова открывается выставка работ Заслуженного художника России Олега Цветкова «В поисках Жар-птицы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

Олег Цветков - Заслуженный художник России, директор Детской художественной школы города Пскова. Участник межрегиональных, Всероссийских и Международных выставок с 1977 г., а начиная с 2002 г. - руководитель Международных пленэров городов-партнеров Пскова.

Будучи разноплановым художником, Олег Цветков пробует себя в различных жанрах и техниках. На открывшейся выставке можно увидеть произведения, выполненные в технике пастели. Всем работам присущ собственный, глубоко персональный, лиричный стиль; каждая из них пропитана особой свежестью и выразительностью характерной для пастели; и вместе с тем наполнены особой трактовкой формы и цвета.

На выставке представлены работы из Прованса, Лангедока, Люберона и родного Пскова. И все они дарят общую чистоту ощущений, будто возникает то же вдохновение, что испытывал и автор во время работы. Кажется, вместе с ним ты поймал перо «жар-птицы».

Данная выставка является отличным свидетельством того, что Олег Цветков сочетает классическое художественное образование с самообразованием, тем самым подавая пример своим ученикам. Результатом такой напряженной творческой, педагогической и общественной жизни являются, в том числе, и успехи его любимой ДХШ. Как известно, Псковская детская художественная школа в 2018 году, в очередной раз, была признана лучшей художественной школой России на Общероссийском конкурсе 250 лучших детских школ искусств».

Источник: Псковская Лента Новостей
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