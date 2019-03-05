Культура

Завтра в Бугрово челнок превратится в Золотую рыбку

Уже завтра, 16 марта, в Святогорье начнут празднование дня рождения районообразующего учреждения - Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, череду праздничных событий откроет премьерный спектакль «Три сказки», поставленный силами музейного театра кукол «Петрушкина баловня».

В основу сценария легли три фольклорные миниатюры - «Репка», «Каша из топора» и «Сказка о рыбаке и рыбке» в версии известного лингвиста В.И. Чернышева, в свое время сделавшего записи многих и многих сказок на территории нынешней Псковской области. Все три сюжета объединены ситуацией деревенских посиделок - «вечерок», на которые вечерами собиралась крестьянские девушки, прихватив с собой рукоделие.

Самодеятельные артисты играют спектакль на «псковском наречии» - с активным использованием фонем и интонаций, характерных именно для говора, бытовавшего в Святогорье в пушкинские времена и частично дошедшего до наших дней. Для пущей изобразительности бытовые предметы по ходу повествования «оживают» и «действуют» уже как герои сказочных историй: клубок превращается в Колобка, ткацкий челнок становится Золотой рыбкой и так далее.

Фото: Пушкинский Заповедник.

Начало спектакля, который по традиции будет идти в музейном комплексе в деревне Бугрово, в «Доме мельника», - в 16.00.

В музее отметили, что праздничные события к 97-летию создания Пушкинского Заповедника http://pushkin.ellink.ru/2018/news/news19/news13.asp распределены на два дня. В их числе - не только спектакль, но и поэтическая программа, вечерний концерт, а также две очень разные выставки.

Напомним, что днем создания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (первоначально - «Государственный заповедник «Пушкинский уголок») считается 17 марта 1922 года, когда постановлением Совета народных комиссаров Михайловское, Тригорское и могила А. С. Пушкина были объявлены заповедными. На сегодня территория музея-заповедника составляет 9713 гектаров (1080 га федеральных земель в постоянном бессрочном пользовании музея, остальная территория - земли, не изъятые у землепользователей). В границах Пушкинского Заповедника насчитывается 53 объекта культурного и 44 объекта археологического наследия федерального значения. Собрание Пушкинского Заповедника включает порядка пятидесяти тысяч музейных предметов.