Культура

Пушкинский заповедник готовит Дни русской культуры в Германии

В марте-апреле Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский заповедник) проведет в Берлине «Дни русской культуры в Германии» в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». Просветительские мероприятия для детей и взрослых пройдут в Российском доме науки и культуры в Берлине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе проекта «Русские сезоны».

28 марта в зале «Иван Тургенев» откроется выставка «Русский народный костюм в миниатюре». Экспозиция представит коллекцию праздничных и бытовых миниатюрных нарядов, созданных по образцам старинных русских костюмов. Экспонаты декоративно-прикладного искусства из фондов музея-заповедника публика сможет увидеть с 28 марта по 28 апреля.

В этот же день музейный кукольный театр «Петрушкина баловня» покажет посетителям с детьми спектакль «Колобок» по знаменитой русской народной сказке. Зрители примут участие в «деревенской посиделке», связанной с вечерним отдыхом девушек на селе, когда они пели, рассказывали друг другу сказки, занимались рукоделием: пряли, вязали, вышивали. По замыслу организаторов, постановка сказки в таком формате позволит гостям прикоснуться к народному быту и фольклору, ощутить себя героями и создателями истории, которая рождается с участием каждого.

Погрузиться в сказку зрителям помогут предметы русского быта, словно оживающие в руках мастериц, становящиеся сказочными персонажами: куклы и декорации, изготовленные ремесленным центром «Михайловского» по старинным технологиям лоскутного шитья, папье-маше, верховой и кубовой набойки. В труппе театра – сотрудники музея, костюмы для которых созданы на основе фондовых коллекций.

Самое яркое мероприятие Пушкинского заповедника состоится 28 марта в 17.00. Музейный фольклорный коллектив «Пушкинская деревня» представит программу «Русские народные игры XIX века». Зрители попадут в русскую деревню и сыграют с артистами в подвижные народные игры, среди которых «Тетера», «Растяпа», «Дударь», «Воротики», «Челнок». Каждый сможет разучить пляски «Казачок» и «Марийского» и станцевать под гармонь и живое пение.

Более 10 лет «Пушкинская деревня» объединяет сотрудников музея-заповедника, особо преданных этнографии, фольклору, псковской народной традиционной культуре. Ансамбль консультируют педагоги кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Коллектив исполняет более 70 народных песен, включая те, что были записаны в Михайловском Александром Пушкиным в 1820-е годы.

Благодаря поддержке и развитию народного театрально-драматического искусства участники ансамбля обращают зрителей к национальным истокам через творчество Пушкина и его пристальный интерес к родной русской культуре, живому народному слову, песням, обрядам, сказкам.