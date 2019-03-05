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Культура

Отечественные фильмы собирают в районных кинотеатрах полные залы - представитель областной Театрально-концертной дирекции

15.03.2019 14:27|ПсковКомментариев: 0

Региональная киносеть в полном объеме выполняет обязательства по демонстрации 50% российского контента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Заведующий киноотделом областной Театрально-концертной дирекции Евгений Левкович.

«Это обычный рабочий момент, с которым мы справляемся. На экран выходит много хорошего качественного отечественного кино. Поэтому даже в таких ограничениях районные кинотеатры, созданные при поддержке Фонда кино, способны существовать и набираться сил», - отметил Евгений.

«Очевидно, развитие отечественного кино, российский кинематограф как индустрия сформирован, выходит много фильмов, которые хорошо собирают в прокате, а также появилось новое поколение молодых режиссеров. Например, Егор Баранов с его трилогией «Гоголь». Этот фильм в районных кинозалах собирал полные залы. За последнее время значительно вырос качественный уровень фильмов, хотя драматургия по-прежнему остается проблемой очень многих отечественных картин. Однако заметно, что производство активнее стало взаимодействовать  с новейшими технологиями» - поделился впечатлениями заведующий киноотделом.

«Согласен, что в отечественном кинопрокате есть и убыточные, бесперспективные, неконкурентоспособные и творчески слабые проекты, но такие фильмы встречаются и у зарубежных производителей, однако среди массовости много и сильных во всех отношениях фильмов. Я глубоко убежден, что вопрос не в количестве, а в качестве» - уверен Евгений Левкович.

Например, ближайшая отечественная новинка, которую покажет киносеть Псковской области - проект «Балканский рубеж» расскажет о событиях 99 года, когда война вспыхнула на территории распадающейся Югославии.

Особо отметим, что 4 апреля в кинозалах региональной киносети состоится специальная премьера драмы казахского режиссера Акана Сатаева «Бизнесмены». Эта история о трех друзьях, которые стояли у истоков казахстанского предпринимательства в 90-е. Главным героям пришлось сражаться с экономическим кризисом и выживать в суровых условиях.

А совсем еще недавно с полными аншлагами прошли премьеры военных лент «Т-34» и «Спасти Ленинград». С чуть меньшим успехом, но не без интереса была воспринята жителями области историческая лента «Тобол». Интригующим и крайне увлекательным зрелищем районыобозначили молодежный триллер «Отрыв».

Однако Евгений Левковичуверен, что «ущемлять прокат зарубежных фильмов категорически нельзя, использование голливудских мэйджорских пакетов необходимо для возрождения кинотеатров в районах области,  в финансовом плане это полезно. Должно идти наращивание мощи киносети, я считаю, что это основная цель на данном этапе. Поэтому в репертуаре всегда есть что выбрать, работаем как отечественным контентом, так и зарубежными фильмами» - добавил Евгений Левкович.

Как подтверждение его слов, в репертуаре ряда районных кинозалов, например в городе Порхов, числятся такие премьерные новинки как «Капитан Марвел в 3D», а также семейная анимация «Волшебный парк Джун». А ближайшем времени на экранах региональной киносети можно будет посмотреть такие значимые для мирового проката картины, как кинокомиксы «Хеллбой» и «Шазам», приключенческую ленту «Дамбо», триллер «Отель Мумбаи: Противостояние», и конечно же долгожданные «Мстители:Финал».

Напомним, что Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в 8 районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов и Печоры.

Теги: #кино #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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