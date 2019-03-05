Культура

В Приказной палате готовится к открытию выставка «Господин Псков»

В выставочном зале Приказной палаты активно ведется работа по подготовке выставки, посвященной средневековой истории Пскова и Псковской земли, на которой будут представлены уникальные экспонаты из археологической коллекции Псковского музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Главная идея выставки - показать город в период расцвета вечевой республики и осветить многогранность сторон жизни города, показать Псков, как мощный экономический, духовный и культурный центр Руси с уникальным политическим устройством. В центре выставки макет Псковского кремля и Довмонтова города, как зримое воплощение идеи сильного города-крепости, мощного фортификационного сооружения Северо-Западной Руси.

Открытие выставки запланировано на 21 марта.