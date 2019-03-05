Культура

Выставка «Мои фантазии» открылась в Бежаницком историко-культурном центре Философовых

«Мои фантазии» - так называется выставка живописи псковички, самобытной художницы Эльзы Осташеня, открытая с 15 марта в Бежаницком историко-культурном центре Философовых.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, автор работ относит себя к начинающим, однако на ее счету участие в коллективных художественных выставках и две персональные в родном городе. На предложение презентовать свои работы вниманию бежаницких жителей Эльза откликнулась с энтузиазмом. На выставке представлены 34 работы.

Определенно, любимым жанром живописи автора является пейзаж. Среди них как узнаваемые, вполне реальные, колоритные места Псковщины, так и пейзажи с оттенками романтизма. Отдельное место на выставке занимают работы малых форм, отличающиеся особой тонкостью письма. Кроме этого, натюрморты, цветы, памятники псковской архитектуры. Все работы отличаются теплотой и светом подобранных тонов.

Посетить выставку и насладиться светлыми и душевными работами автора приглашают всех желающих. Выставка работает с 9.00 до 17.00 (с понедельника по пятницу). Вход свободный.