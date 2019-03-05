Культура

В Псковском музее открылся экспозиционный комплекс, посвященный 5-летию со дня воссоединения Крыма с Россией

В экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открылся экспозиционный комплекс, посвященный 5-летию со дня воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщается на сайте Псковского музея.

Один из экспонатов - указ президиума верховного совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», подписанный 19 февраля 1954 года.

Экспозиционный комплекс будет доступен для осмотра с 15 по 20 марта в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» с 11.00 до 18.00. Понедельник – выходной.

17 марта в фойе главного здания музея (ул. Некрасова, 7) в режиме нон-стоп будет показан историко-документальный фильм «Битва за Крым. 1944». Фильм создан при поддержке Российского военно-исторического общества при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации.

Напомним, что 18 марта в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на нем Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. Возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.