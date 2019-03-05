Культура

Великолукский драмтеатр приглашает на творческий вечер «Страницы прошлого листая»

Великолукский драматический театр приглашает всех любителей и ценителей театрального искусства 27 марта в 18.00 на творческий вечер «Страницы прошлого листая». Об этом сообщается на сайте комитета культуры администрации Великих Лук. В этот вечер на сцене театра прозвучат слова поздравления от руководства города Великие Луки, состоится награждение артистов, работников театра. В атмосфере праздника и хорошего настроения зрители смогут увидеть любимых артистов разных поколений в сценах из спектаклей прошлых лет, которые были так горячо любимы великолукской публикой. Артисты на сцене поделятся своими мыслями, планами на будущее.

В фойе первого этажа начнет работу новая экспозиция, посвященная современному репертуару театра.

Билеты уже в продаже. Справки по телефону 3-72-36, 8-911-365-02-51.