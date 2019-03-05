Культура

Во Всемирный день поэзии в Пскове пройдет вечер Василисы Кравченко

21 марта – во Всемирный день поэзии – в Центральной городской библиотеке пройдет творческий вечер Василисы Кравченко, студентки Псковского государственного университета, дипломанта псковского фестиваля поэзии «Словенское поле», победителя первого радиоконкурса молодых поэтов Псковской области «В риFMу», а также одного из авторов интернет-альманаха «Известь» – псковской виртуальной литературной студии. «Ищу себя везде» – так обозначил свой вечер автор, сообщили в библиотеке.

Себя Василиса называет недосыпающим филологом, своими учителями в поэзии считает Маяковского и Бродского, иногда пишет прозу, любит «рыться» в книгах и частенько находит в них свое вдохновение. Литература занимает большую часть ее жизни.

Любовь, печаль, музыка, филология – все одинаково легко и гармонично соединяется Василисой и помещается в вещный мир городской квартиры, где на кухне у плиты со сбежавшим кофе может родиться торжественная ода или пронзительная элегия. В стихах разрабатывает систему взаимоотношений лирического героя с городской средой и пейзажем. Сильнее всего голос автора звучит там, где социокультурный контекст протыкается лучом метафизики.

«Василиса – надежда поэтического Пскова. Высокое и низкое, суровый быт и нечто возвышенное, непродающееся вдохновение и продающиеся оптом и в розницу чувства – об этом ее тексты, она описывает свое время», - говорят ее друзья.

В этот день ее придут поздравить поэты, журналисты, художники, музыканты – ведь Василиса родилась накануне Всемирного дня поэзии.

Начало встречи в 19:00.