Культура

Археологи приглашают принять участие в работе полевого волонтерского лагеря на берегу Жижицкого озера

Археологическое общество Псковской области приглашает с 14 по 26 мая принять участие в работе полевого волонтерского лагеря на комплексе памятников археологии у деревни Залучье (Псковская область, Куньинский район), расположенного на берегу Жижицкого озера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в археологическом обществе.



Городище находится на узком полуострове, на холме, вокруг которого когда-то располагалось обширное неукрепленное селище-посад. При раскопках середины XX века на городище был найден комплекс средневековых находок: шиферные пряслица, стеклянные браслеты, трапециевидный гребень, лепная керамика и железные изделия. Самой ранней находкой стали фрагменты сетчатой керамики, относящиеся к последним векам до нашей эры.



В настоящее время территория, на которой находятся городище и посад, поделена на участки и распродается под застройку, и работы археологического общества помогут защитить эти памятники.



Будет работать небольшая разведочная экспедиция, участники которой будут заняты на нескольких небольших раскопах на разных памятниках, входящих в комплекс. Условия участия в раскопках - 6-дневная рабочая неделя и срок участия - не менее 1 недели.



Предоставляется проезд из Пскова или Великих Лук к месту работ и обратно в день заезда и выезда экспедиции, трехразовое питание в стиле полевой кухни, обучение.



Желательно наличие своего снаряжения - палатки, спального мешка и прочего. Археологическое общество предоставить место в трехместной или шестиместной палатке, теплый спальник и пенку (необходимо предупредить заранее).



Участников ждут интереснейшие памятники и одно из самых красивых озер Псковской области, и, конечно, обычная романтика палаточного лагеря (полевая кухня, вечерние посиделки у костра, дежурство по кухне).



Контактная информация: тел/факс: (8112) 72-09-21.

Контактные лица: Розалия Подгорная (+7 911 368 93 12; ross0306@gmail.com), Михаил Васильев (+7 953 231 36 15; pampagraf@gmail.com), Елена Калинина (+7 921 21 24 915; elenkali@yandex.ru).

Заявки на участие и анкеты оставляйте в обсуждениях