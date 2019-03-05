Культура

В День кукольника в Доме офицеров открывается выставка «Мой первый театр»

В честь Дня кукольника в Доме офицеров в Пскове откроется фотовыставка Арсения Семенова «Мой первый театр». Речь идет о Псковском театре кукол.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДО, под крышей прекрасного старинного здания на улице Конной прошла значительная часть детства Арсения. Ведь его папа, Сергей Семенов, был главным художником Театра кукол более восьми лет. Идея съемок в этом волшебном месте так увлекла Арсения Семенова (известного фотографа, обладателя бесчисленных наград с Международных фотоконкурсов и выставок), что съемки затянулись на три недели. Затем - длительный процесс обработки фотографий. Из всего этого родилась мощная серия работ. Малую их часть продемонстрируют на новой выставке.

К слову, собственником фотографий является Псковский театр кукол. Ведь все они - более 2500 - были подарены автором театру.

Открытие выставки 21 марта в 17.00.