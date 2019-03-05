Культура

В Великих Луках наградили победителей конкурса «Картинки с выставки»

В рамках международной научно-практической конференции «Истоки. Истина. Искусство» в Великих Луках в Центре эстетического воспитания состоялось открытие выставки детских рисунков «Картинки с выставки» и награждение победителей этого творческого конкурса.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, научно-практическая конференция посвящена 180-летию со дня рождения М. П. Мусоргского и соответственно, темой конкурса стало творчество нашего гениального земляка. Открывая выставку, председатель комитета культуры администрации города Анжелика Романюк отметила, что с именем Мусоргского в нашем городе связано очень многое: имя композитора носит музыкальная школа № 1, в сквере установлен бюст, его имя носит одна из улиц.

Анжелика Романюк также пожелала конкурсу дальнейшего развития и творческого вдохновения его участникам. Председатель жюри конкурса художник Петр Дудко обратил внимание на то, что выставка очень интересная, но по сравнению с первой, которая прошла в 2004 году здесь намного меньше работ. «Мы долго не могли понять в чем дело. Видимо потому, что конкурс очень сложный, здесь надо иметь хорошую музыкальную подготовку, а не только быть художником», - подчеркнул Петр Дудко.

В конкурсе приняли участие юные художники из разных городов нашей страны и Беларуси, в возрасте от 7 до 16 лет и поэтому победители были определены в трех возрастных категориях.

Победителями стали как великолучане, так и ребята из Санкт-Петербурга, Орши и других городов.