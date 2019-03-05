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Культура

География участников конференции «Истоки. Истина. Искусство» в Великих Луках очень обширна

15.03.2019 22:19|ПсковКомментариев: 0

15 марта в Центре эстетического воспитания Великих Лук открылась III Международная научно-практическая конференция «Истоки. Истина. Искусство», посвященная 180-летию Модеста Мусоргского, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры.

Научно-практическая конференция, по словам исполняющего полномочия главы города Великие Луки Сергея Гусева, является «одним из значимых культурных  событий подобного рода для нашей страны, области  города», посвящена 180-летию со дня рождения нашего великого земляка, гениального русского композитора Модеста Мусоргского.

Центр эстетического воспитания стал поистине центром объединения городов и стран. География участников конференции очень обширна. В конференции примут участие докладчики из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Воткинска (Республика Удмуртия), Кирова, Казани (Республика Татарстан), Ростова-на-Дону, Саратова, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска, а также из Белоруссии (Минск), Польши (Варшава, Быдгощ), Казахстана (Алматы).

«Сегодня в зале Центра эстетического воспитания собрались ученые, музыковеды, краеведы, историки, композиторы из самых разных уголков России и ближнего зарубежья, чтобы поделиться своими мыслями, глубокими исследованиями и, возможно, приоткрыть еще одну неизведанную страницу о жизни и творчестве Модеста Петровича Мусоргского. Эта конференция является вторым совместным проектом Российского института истории искусств, мемориального музея-усадьбы Модеста Мусоргского, Центра эстетического воспитания города Великие Луки и проводится при поддержке администрации города Великие Луки», - отметила на открытии научно-практической конференции директор Центра эстетического воспитания Наталья Плеханова.

Сергей Гусев пожелал всем участникам конференции найти ответы на самые актуальные вопросы сохранения духовно-нравственного и культурного наследия, оставленного таким великим композитором, как Модест Мусоргский.

Творческого вдохновения и плодотворной работы участникам конференции пожелала и исполняющая обязанности заместителя главы администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая. Она искренне восхитилась достижениями гениального земляка и сказала, что «имя Мусоргского прочно вошло в сердца великолучан».

Слова признательности организаторам конференции выразил Игорь Мациевский - председатель научно-практической конференции, композитор, инструментовед, этномузыколог, доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель искусств Украины и Польши, член научного совета Санкт-Петербурского союза ученых, член Союза композиторов РФ, член Международного совета традиционной музыки (ICTM), академик РАЕН и Международной академии информатизаци (ООН), заведующий сектором инструментоведения РИИИ (Санкт-Петербург).

Председатель конференции отметил высокий уровень организации мероприятия и восхитился талантом великолучан. Особым сюрпризом для всех гостей конференции стало признание Игоря Мациевского, который  рассказал, что великолучанка, выдающаяся скрипачка Татьяна Ямбердова, - его талантливая ученица. Торжественное открытие III Международной научно-практической конференции «Истоки. Истина. Искусство» в Центре эстетического воспитания стало стартом для насыщенной научно-творческой трехдневной программы, которая включает в себя и открытие 15 марта выставки победителей II Международного конкурса «Картинки с выставки», а также концерт солистов филармонии 16 марта  «Посвящение Мусоргскому».

Источник: Псковская Лента Новостей
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