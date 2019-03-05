Культура

В Великолукском ДК имени Ленина откроется первый в городе виртуальный концертный зал

В Великолукском доме культуры имени Ленина 20 марта в 13.00 состоится торжественное открытие первого в городе виртуального концертного зала.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДК, программа «Всероссийский виртуальный концертный зал» – проект министерства культуры Российской Федерации, призванный объединить разные города России в единое концертное филармоническое пространство. Сеть виртуальных концертных залов, созданная по всей России, выведет на новый коммуникативный уровень продвижение академического музыкального искусства и будет способствовать созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех граждан Российской Федерации, независимо от их места проживания.

Проект «Виртуальный концертный зал» даст возможность услышать концерты ведущих российских и мировых исполнителей. Теперь эта уникальная возможность прикоснуться к прекрасному появится у жителей и гостей города Великие Луки.

В программе торжественного открытия виртуального концертного зала - выступление лучших творческих коллективов города Великие Луки. Гостей также ждет показ трансляции из Московской Государственной филармонии (концерт Московского симфонического оркестра, отрывки русских народных сказок в прочтении Заслуженных артистов РФ).