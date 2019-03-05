Культура

В городах с населением меньше миллиона человек планируют открыть новые кинозалы

Минкультуры России в ближайшее время внесет в Правительство РФ проект постановления, распространяющий государственную поддержку открытия новых кинозалов на территории России на города с населением до миллиона человек (500 тысяч в настоящее время). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ. С такой инициативой выступил на правительственном совете по развитию отечественной кинематографии министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Совет прошел на «Мосфильме» под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева. В заседании также приняли участие вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец, советник президента по культуре Владимир Толстой, а также представители киноотрасли.

«Мы предлагаем расширить правила государственной поддержки открытия новых кинозалов, соответствующий проект постановления Минкультуры на днях вносим в Правительство», - сказал министр. Он отметил, что в Китае кинотеатры почти освобождены от налогов, предложив подумать над введением налоговых льгот и в России. «Кинопоказ - это не совсем бизнес, это социальная и культурная функция», - подчеркнул Владимир Мединский.

По словам главы Минкультуры, в стране работает лишь 5,3 тысячи современных кинозалов с учетом 800 кинозалов, которые за последние два года открылись при господдержке в малых городах. Министр напомнил, что в России число кинозалов меньше, чем во Франции, и в несколько раз меньше, чем в США, где насчитывается 44 тысячи кинозалов.

По словам министра, на данный момент доля отечественного кино составляет 30 %. Этот показатель можно увеличить, открывая больше кинозалов.

Глава Минкультуры России также отметил, что посетители кинотеатров отмечают серьезное улучшение качества российского кино. «По данным исследований, почти 70% посетителей кинотеатров отмечают ежегодное улучшение качества российских фильмов. За рубежом за последние три года мы наблюдаем трехкратный рост сборов российского кино», - сказал министр.