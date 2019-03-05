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В Псковском музее-заповеднике открылась экспозиция, посвященная 5-летию со дня воссоединения Крыма с Россией

18.03.2019 10:43|ПсковКомментариев: 0

Экспозиционный комплекс, посвященный 5-летию со дня воссоединения Крыма с Россией, будет доступен для осмотра с 15 по 20 марта в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» с 11.00 до 18.00. Один из экспонатов -иУказ президиума Верховного Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», подписанный 19 февраля 1954 года, сообщают на сайте Пскоского музея-заповедника.

Напомним, что 18 марта в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на нем Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. Возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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