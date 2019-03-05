Культура

В Псковском музее открылась выставка, посвященная 90-летию псковского архитектора-реставратора Михаила Семенова

15 марта исполнилось 90 лет со дня рождения Михаила Семенова, псковского архитектора-реставратора, художника, мастера фотографии. В Псковском музее открылась выставка с целью показать разносторонние интересы и дарования этого замечательного человека, оставившего заметный след в истории Псковского края.

Как сообщается на сайте музея, с приветственным словом к собравшимся обратился директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков. Он отметил, что открывая данную выставку, «мы отдаем дань памяти Михаилу Ивановичу, результаты работы которого поражают мастерством и искусностью жителей и гостей города и области уже не один десяток лет». Так же он указал, что открывшаяся выставка является частью масштабных работ по увековечиванию памяти знаменитых псковских архитекторов, реставраторов, исследователей и строителей.

Сергей Сарченков напомнил, что после завершения реставрации Варлаамовского угла и приспособления его объектов для выполнения музейных и выставочных функций, в экспозиции Плоской башни будет организована выставка, посвященная заслугам этих выдающихся людей.

Автор выставки, заведующая историческим отделом музея Елена Сухова обрисовала некоторые страницы биографии Михаила Семенова, после чего предложила гостям мероприятия, работавшим непосредственно с ним, поделиться своими воспоминаниями об этом талантливом человеке.

40 лет проработал Михаил Семенов в Псковской специальной научно-реставрационной производственной мастерской. Список его реставрационных работ открывает Успенская церковь XV века в селе Мелетове. Среди объектов, которыми он занимался были церковь Покрова от Торга, Власьевская башня, южная стена Довмонтова города.

Его требовательность и принципиальность была хорошо известна. Вот пример записи в «Дневнике архитектурного надзора за проведением реставрационных работ по памятникам города» от 26 апреля 1965 года: «Несмотря на запрещение, кладку вели на растворе, привезенном на объект 24 апреля. Плита, завезенная на объект, не соответствует размерам облицовочных камней на данном участке. В связи с этим, кладку на южной стороне Довмонтова города вести запрещаю. До тех пор, пока не будет налажено производство качественного раствора, и пока не буде завезена соответствующая плита».

По правилам весь процесс реставрации необходимо фиксировать на фотопленку, и фотография стала увлечением и еще одной профессией Михаила Семенова.

Его работы не только отражали этапы реставрационных работ, они передавали красоту и своеобразие псковских памятников. В 1995 был издан фотоальбом «Псково-Печерский монастырь».

Много времени провел архитектор на берегу Чудского озера, где велась реставрация замечательной церкви Святой Троицы в селе Доможирка Гдовского района.

В числе лучших реставраторов страны Михаил Иванович работал в Красноярском крае на строительстве музея «Сибирская ссылка В.И. Ленина в с. Шушенское».

В конце 1990-х по приглашению соотечественников из Великобритании Михаил Семенов участвовал в разработке проекта храма Успения Богородицы, выстроенного в Лондоне.

В приделе церкви папы Климента у Семенова была художественная мастерская, где он занимался живописью, резьбой по дереву, пробовал себя в кузнечном деле. Мастерская стала центром притяжения для творческой интеллигенции.

Михаил Иванович был членом Союза архитекторов, Заслуженным работником культуры России. В 1995 году ему была присуждена Государственная стипендия «за выдающийся вклад в дело реставрации памятников».

Однако, находящийся на волне своего творческого подъема, он трагически погиб осенью 1996 года: его сбила автомашина в центре Пскова, на площади Ленина. Похоронен на Орлецовском кладбище в Пскове.

После завершения официальной части мероприятия научным сотрудником исторического отдела Надеждой Смирновой была проведена экскурсия по выставочному комплексу.

Напомним, выставка будет работать с 15 марта в фойе 2 этажа главного здания музея (ул. Некрасова, 7) каждый день с 11:00 до 18:00, кроме понедельника (выходной день) и последнего вторника месяца (санитарный день).