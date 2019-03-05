Культура

Несовершеннолетние осужденные посетили Великолукский драмтеатр

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Псковской области совместно с несовершеннолетними осужденными к наказаниям без изоляции от общества и их родителями посетили спектакль «Смотритель» по произведениям А.С. Пушкина, проходивший в Великолукском драматическом театре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Культурно-досуговое мероприятие было организовано руководством уголовно-исполнительной инспекции совместно с госкомитетом Псковской области по культуре и Великолукским драмтеатром в рамках проходящего в России Года театра.